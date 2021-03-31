Защитить питомцев от короны. В России зарегистрировали противоковидную вакцину для животных

В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для братьев наших меньших. Ее разработали ученые Россельхознадзора на базе Федерального центра охраны здоровья животных.

«Вакцина против коронавирусной инфекции плотоядных животных сорбированная инактивированная «Карнивак-Ков» является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от COVID-19 для животных», — сообщил ТАСС замруководителя надзорного ведомства Константин Савенков.

Клинические испытания препарата на собаках, кошках, лисах и песцах показали стопроцентный результат — у всех животных выработались антитела.

По словам заместителя главы Россельхознадзора, массовое производство препарата может начаться уже в апреле. Вакцину панируется производить на базе платформы по производству препаратов для животных Федерального центра охраны здоровья животных.