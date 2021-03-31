По Заельцовскому еще долго не погуляешь. Парк закрывают на масштабную реконструкцию

Через две недели Заельцовский парк культуры и отдыха закроют. Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова написала об этом в своем инстаграм-аккаунте: «С 15 апреля парк закроется для посещения, и в нем начнутся работы по подготовке площадок для благоустройства». По словам госпожи Терешковой, в парке планируется модернизация всех инженерных систем, мощение дорожек, обустройство новых маршрутов. Обещают, что здесь появится экотропа, дорожка для скандиновской ходьбы. Кроме того, организуют новые детские и спортивные площадки и летний кинотеатр.

Контракт на проведение работ заключен с компанией «Премиум Строй», цена контракта — 170 миллионов рублей. Завершить реконструкцию планируется к 1 июня 2022 года.

Фото: архивы пресс-служб