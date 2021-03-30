Помощь из резервного фонда. На ликвидацию сугробов в Новосибирске выделят 11 миллионов

На заседании комиссии по выделению средств из резервного фонда принято решение направить 11 миллионов рублей на борьбу с сугробами в Новосибирске. Средства поступят в администрации районов города. На эту сумму будет осуществлен вывоз с нега с территорий, которым грозит подтопление, сообщил заместитель мэра на оперативном совещании в правительстве региона.

Напомним, на прошлой неделе в Новосибирске ввели режим повышенной готовности в связи с возможным подтоплением некоторых территорий. В опасную зону могут попасть 195 домов и 40 мест на дорогах города. В основном эти участки расположены в садово-дачных товариществах в Первомайском и Советском районах. Там установлены громкоговорители для оповещения населения. Власти подготовили лодки, помпы, а также специальные отряды водолазов для спасения людей в случае паводка.