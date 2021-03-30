Два в одном. Андрей Травников: «Необходимо совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил руководителям муниципалитетов, предприятий и организаций информировать людей о медицинских осмотрах. При этом сроки проведения ежегодных профосмотров должны быть совмещены с возможностью вакцинации от коронавируса. «Некоторые профессии предполагают обязательные ежегодные профосмотры. Обычно такие осмотры идут в конкретные сроки. Чтобы людям дважды не приходить в поликлинику», — отметил Травников.

В пресс-службе регионального правительства области пояснили, что в прошлом году плановая работа по диспансеризации по понятным причинам оказалась не в приоритете. Учитывая, что к концу 2019 года регион вышел на высокие показатели профилактики, то сейчас перед медицинской службой стоит задача наверстать упущенное.

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил, что профилактические осмотры в 2021 году по плану смогут пройти 695 352 человека. Осмотрами взрослых занимаются 65 медицинских организаций и 800 участковых врачей-терапевтов. Для этих целей за период 2019-2021 годы приобретено 144 единицы оборудования: маммографов, флюорографов, рентгеновских и УЗИ аппаратов, аппаратуры для функциональной диагностики и эндоскопического оборудования. Кроме того, для обеспечения медицинской помощи в отдалённых районах по национальному проекту «Здравоохранение» в прошлом году приобретены 13 передвижных медицинских комплексов.