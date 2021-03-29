Рядом с Нарымским сквером вырастет многоэтажка. Мэрия уже одобрила строительство

Мэрия Новосибирска выдала разрешение на строительство жилого дома на месте частного сектора на углу улиц Железнодорожная и Ленская — документ опубликован на муниципальном портале. В документе указано, что компания «Дом-Строй Новосибирск» (входит в ГК «Дом-Строй» планирует построить на месте домов расселенного здесь частного сектора жилой дом высотой 18–27 этажей (один из которых — подземный) на 485 квартир. Около половины квартир — однокомнатные студии, но также есть квартиры по с тремя, четырьмя и пятью комнатами. Под домом запланирован паркинг на 160 автомобилей. В группе компаний «Дом-Строй» пока не комментируют проект: подробности о нем обещают рассказать позже.