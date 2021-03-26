В честь Дня Победы. 9 мая в Новосибирске устроят воздушный парад

На этот раз вместе с традиционным Парадом Победы новосибирцев ждут пролеты авиации – об этом сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

«Для проведения тренировочных полетов и участия в воздушной части торжественных мероприятий в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Кызыле будет задействовано около тридцати летательных аппаратов с восьми аэродромов базирования в Челябинской, Самарской, Новосибирской областях, Красноярском крае, Республике Тыва», – сообщил генерал-полковник Александр Лапин.

Фото: архивы пресс-служб