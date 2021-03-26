«Советская Сибирь» уйдет с молотка. Крупнейшую типографию региона выставили на торги

Типографию «Советская Сибирь» выставили на торги. Росимущество планирует продать 100% пакет акций, начальная цена – 1,18 миллиарда рублей. Прием заявок на аукцион уже открыт и продлится до 20 апреля. Сами торги намечены на 28 апреля.

В 2017 году государство уже пыталось продать типографию. Тогда акции были выставлены по начальной цене 890 миллионов рублей, но аукцион по решению Росимущества был остановлен. «В этот раз тоже может получиться так, что торги будут остановлены. Мое личное мнение, что нет, не удастся найти покупателя на активы по такой цене – дорого», — прокомментировал исполнительный директор «Советской Сибири» Вячеслав Корягин.

Фото: 2ГИС