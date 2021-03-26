Плюс пять рублей. С 1 апреля проезд в новосибирских маршрутках станет дороже

Новосибирские перевозчики заявили о повышении тарифов в маршрутных такси. Цены вырастут в среднем на 5 рублей. Информация об этом появилась на сайте Центра управления городским автоэлектротранспортом. Как объяснил Эдуард Остапенко (перевозчик на маршрутах № 15, 35), в среднем цена на проезд по городу вырастет на 5 рублей. Подорожание вызвано ростом цен на бензин и запчасти «У нас запчасти процентов на 30–40 подорожали. Эти пять рублей, на которые мы повышаем в среднем, нам очень мало помогут. У нас есть возможность повысить цены раз в год. А инфляция может быть и 5, и 10, и 15%. Машина 2 млн 900 стоит, а стоила 2 млн 200, например».

С 1 апреля стоимость проезда вырастет в маршрутках:



• № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф — 60 рублей);



• № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф — 55 рублей);



• № 1 «Ул. Твардовского» — «Вокзал "Новосибирск-Главный"» (новый тариф — 40 рублей);



• № 15 «Цветной проезд» — «М. "Площадь Маркса"» (новый тариф — 60 рублей);



• № 35 «Цветной проезд» — «М. "Речной вокзал"» (новый тариф — 55 рублей);



• № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф — 45 рублей);



• № 6 «М. "Речной вокзал"» — «Ул. Белоусова» (новый тариф — 50 рублей);



• № 5 «Центральный корпус» — «Чемской бор» (новый тариф — 45 рублей);



• № 43 «Общественный торговый центр» — «ОРМЗ» (новый тариф — 35 рублей).



С 5 апреля подорожает проезд на маршрутах:



• № 52 «Цветной проезд» — «ИКЭМ» (новый тариф — 30 рублей);



• № 86 «Общественный торговый центр» — «Ул. Экваторная» (новый тариф — 30 рублей).