По снежным обстоятельствам. В Новосибирске все-таки введут режим чрезвычайной ситуации

Из-за активно тающих сугробов неубранный Новосибирск может превратиться в большую «лужу». Чтобы оперативно избавиться от снежных завалов власти города приняли режим ЧС. Это позволит им взять деньги на уборку снега из резервного фонда. Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что режим чрезвычайной ситуации будет действовать не во всем городе, а на отдельных его территориях.

«У нас около 200 мест, которые низменные и вероятность подтопления там весьма велика, речь идет об этих территориях. Сегодня готовятся документы и ближайшие два дня будут приняты соответствующие решения с тем, чтобы использовать дополнительные ресурсы. Режим ЧС облегчает ситуацию с тем, чтобы избежать конкурсной процедуры, предусмотренной 44-м законом, чтобы быстро и оперативно применять предусмотренные в резервном фонде деньги для того, чтобы ликвидировать опасность подтопления», – прокомментировал градоначальник.