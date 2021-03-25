«Поправки, которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас», – Андрей Травников об изменениях, внесенных в бюджет региона

В частности, поправки в бюджет позволяют выделить дополнительные 390 миллионов на жилье для сирот.
Глава региона позитивно оценивает изменения в областном бюджете, принятые 25 марта в ходе сессии заксобрания. «Поправки, которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас. Их можно разделить на три блока: первый блок – мы окончательно подводим итоги 2020 года и предусматриваем в 2021 году средства на продолжение работ, завершение переходящих с прошлого года объектов, второй блок – это продолжение борьбы с коронавирусом, в том числе доплаты медикам и соцработникам, которые работают в особых условиях, третий блок самый крупный – это социальный блок, дополнительные средства на решение жилищных проблем детей-сирот, категорий граждан приравненных к ним, и для многодетных семей. Прибавка значительная – только на детей-сирот мы выделяем дополнительно 390 млн рублей. Эту проблему в этом году мы начнем решать опережающими темпами», – отметил губернатор.
С соответствии с проектом закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» доходы регионального бюджета на 2021 год предлагается увеличить почти на 8,2 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2021 год в сумме более 196,1 млрд рублей с темпом роста к 2020 году на уровне 100,7%. Безвозмездные поступления, утвержденные законом о бюджете на 2021 год запланированы в сумме более 47 млрд. Плановые показатели на 2021 год увеличены на 8,4 млрд рублей и превышают 55,5 млрд рублей.
Изменение безвозмездных поступлений в областной бюджет связано с субсидиями бюджетам субъектов РФ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; трансфертами на финансовое обеспечение дорожной деятельности; внедрение интеллектуальных транспортных систем; трансфертами на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков; на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; безвозмездными поступлениями на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Проектом закона предлагается увеличить расходную часть областного бюджета на 2021 год на 10,2 млрд рублей, в том числе за счет собственных средств областного бюджета на 2 млрд рублей, целевых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в сумме более 8,1 млрд рублей. Таким образом, расходы бюджета Новосибирской области 2021 год составляют более 207,4 млрд рублей.
Одно из ключевых направлений роста бюджетных расходов – поддержка региональной медицины. В целом по министерству здравоохранения Новосибирской области проектом закона предлагается увеличить бюджетные ассигнования на 2021 год в сумме более 798 млн рублей. Так, увеличены бюджетные ассигнования на переоснащение, дооснащение сосудистых региональных центров и первичных отделений в 2021 году в сумме 40 млн рублей. Также увеличены бюджетные ассигнования на организацию сети центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году в сумме более 160 млн рублей.
Фото: архивы пресс-служб
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