«Поправки, которые мы сегодня принимаем, абсолютно необходимы именно сейчас», – Андрей Травников об изменениях, внесенных в бюджет региона

С соответствии с проектом закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» доходы регионального бюджета на 2021 год предлагается увеличить почти на 8,2 млрд рублей. Таким образом, доходы бюджета Новосибирской области предусмотрены на 2021 год в сумме более 196,1 млрд рублей с темпом роста к 2020 году на уровне 100,7%. Безвозмездные поступления, утвержденные законом о бюджете на 2021 год запланированы в сумме более 47 млрд. Плановые показатели на 2021 год увеличены на 8,4 млрд рублей и превышают 55,5 млрд рублей.

Изменение безвозмездных поступлений в областной бюджет связано с субсидиями бюджетам субъектов РФ на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием; трансфертами на финансовое обеспечение дорожной деятельности; внедрение интеллектуальных транспортных систем; трансфертами на возмещение затрат по созданию, модернизации и реконструкции объектов инфраструктуры индустриальных парков; на финансовое обеспечение мероприятий по приобретению лекарственных препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях; безвозмездными поступлениями на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.