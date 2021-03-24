Масштабный ремонт дорог ждет Новосибирск в связи с предстоящим Чемпионатом мира по хоккею

Из федерального бюджета нашему региону будет дополнительно выделено 600 миллионов рублей на ремонт гостевых дорог. В ремонтный список попало и Дачное шоссе, находящееся вдали от нового ЛДС, но вблизи от мест проживания новосибирской элиты.

Будут сделаны новые тротуары, разметка, установят светофоры, расширят дороги на улицах Сибиряков-Гвардейцев, Петухова и Хилокской до выезда из города. Также на левом берегу в районе площади Маркса запланировано обновить улицы Станиславского, Титова, Ватутина.

В правобережье в список ремонтируемых попали Дачное шоссе, Вокзальная магистраль, Волочаевская и Ипподромская улицы в районе волейбольного центра.

«Нам предстоит достаточно большой объем ремонта в Ленинском и Кировском районах города. Все это связано с предстоящим чемпионатом мира по хоккею, с реконструкцией площади Лыщинского и дорог к ЛДС, с реконструкцией дамбы Октябрьского моста, с ремонтом самого Октябрьского моста. Со строительством четвертого моста, в результате которого попали под реконструкцию площади Труда, Энергетиков и Будагова», — сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов.