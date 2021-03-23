Ушли в минус. Почти 30% новосибирских компаний закончили 2020 год с убытками

По данным Новосибирскстата, прибыльными в прошлом году стали 839 организаций, что составляет 70,5%. Организации, занимающиеся обрабатывающим производством, получили большую часть прибыли (30,2%); предприятия оптовой и розничной торговли, а также те, кто занят ремонтом автотранспортных средств и мотоциклов — 25,4%, организации, занятые в добыче полезных ископаемых — 11,6%.

Отрицательный финансовый результат в 2020 году показала 351 организация, что составляет 29,5% от общего числа, общий убыток составил 20,1 млрд рублей. Это на 6,1% больше, чем за 2019-й.