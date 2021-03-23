Хочешь посмотреть на животных – оплачивай парковку. Паркинг у Новосибирского у зоопарка станет платным

Брать плату за парковку вдоль улицы Жуковского зоопарку еще в марте прошлого года запретила прокуратура. Однако недавно территорию впервые за долгое время расчистили от снега и поставили знак «Платная парковка». В мэрии уверяют, что предписание прокуратуры о бесплатности этой парковки выполняется. Однако МУП «Новосибирский зоопарк» продолжает оспаривать его в судах. А городские власти уже готовят план «Б», продолжая настаивать на необходимости ее платного статуса.

Мэрия уточняет, что сейчас юристы зоопарка готовят кассационную жалобу — первые две судебные инстанции зоопарк проиграл. Но МУП по-прежнему не согласен «с ограничением в праве платного использования земель». Вместе с тем пока парковка, если верить профильному департаменту мэрии, сохраняет бесплатный статус.

«Несмотря на имеющиеся в настоящее время у Новосибирского зоопарка разрешения на использование земли на платной основе, выданные мэрией Новосибирска в период судебных разбирательств, зоопарк будет ждать окончательного решения суда кассационной инстанции, который разрешит коллизии в юридических терминах и документах», — комментируют в мэрии. Кроме того, городские власти прорабатывают вопрос о возможности изменения проекта планировки в части спорной территории с целью предоставления ее в аренду Новосибирскому зоопарку на условиях, сохраняющих возможность платности использования территории.

Фото: архивы пресс-служб