Медведица Шилка впервые позировала для камер со своим первенцем

В японском зоопарке Тэннодзи остоялась первая официальная фотосессия белой медведицы Шилки и ее первенца — малышки Хочан. Напомним, что сама Шилка Сама Шилка родом из Новосибирского зоопарка имени Р. А. Шило.

Как отметили присутствовавшие на мероприятии журналисты, у малютки здоровый внешний вид и энергичный характер. Хочан появилась на свет в ноябре прошлого года. Ее отцом стал самец Гого, который так же, как и Шилка, был привезен в Японию из российского зоопарка. Кстати, переезд обоих в Страну восходящего солнца спонсировала местная пищевая компания, в честь которой Хочан и получила свое имя.

Последние месяцы сотрудники заведения прятали Шилку и ее первенца от любопытных глаз и даже сами старались поменьше их беспокоить. Все потому, что новорожденным медвежатам и матерям необходимы уединение и спокойная обстановка.