Зоны повышенной опасности. Где новосибирцы рискуют подцепить клеща

Если ориентироваться на данные прошлых лет, то первый укус зарегистрировали 1 марта в Первомайском районе Новосибирска, а в 2019 году – на месяц позже, 2 апреля, в Искитимском районе области. На 2 июня 2020 года в Новосибирской области было зарегистрировано нарастающим итогом 13 220 обращений граждан с укусами клещами. Из доставленных населением в лаборатории и исследованных 3,9 % клещей были носителями вируса клещевого энцефалита, сообщили в Управлении Роспотребнадзора РФ по Новосибирской области.

В Новосибирской области эндемичными по энцефалиту считаются 20 районов региона и три города (Новосибирск, Бердск, Обь). На этих территориях проживают более 2,5 млн человек. Это те места, в которых на протяжении ряда лет отмечают высокую численность иксодовых клещей (особо опасных, способных во время укуса передавать бактерии, вирусы и прочих возбудителей серьезных заболеваний), а также их зараженность клещевыми инфекциями.

Ежегодный анализ обращаемости населения с укусами клещей жителей Новосибирска показал, что наиболее высокий удельный вес обратившихся с укусами регистрируется на территории тех районов, где имеются большие лесопарковые зоны: Советском, Первомайском, Заельцовском, Ленинском и Дзержинском.

Районы: Болотнинский, Венгеровский, Искитимский, Колыванский, Кыштовский, Маслянинский, Мошковский, Новосибирский, Ордынский, Северный, Сузунский, Тогучинский, Черепановский, Чулымский, Коченевский, Краснозерский, Барабинский, Усть-Тарский, Чановский, Каргатский.

«В прошлом году первые укусы клещей были уже в феврале, а с 1 марта пошли в большом количестве, потому что была теплая зима и ранняя весна. К тому же все находились в области, не разъезжались, и парки и скверы обрабатывались поздно. В прошлом году клещи наелись, значит, в этом активно размножатся, и ситуация будет не очень хорошей, – подчеркивает врач-инфекционист сети многопрофильных клиник «Смитра» Марина Малахова. –Поэтому лучше вакцинироваться, чтобы не было проблем с иммуноглобулином».