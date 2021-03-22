Андрей Травников подписал постановление о создании «Заельцовского бора»

В соответствии с постановлением губернатора, «Заельцовский бор» определен как «лесной парк Новосибирской области — особо охраняемая природная территория регионального значения». Площадь парка — 9 212 гектаров. Весьма тщательно прописаны границы парка «Заельцовский бор», с ориентацией по всем четырем сторонам света. Парк захватит, кроме свободных территорий, некоторые инфраструктурные объекты – мосты и дороги. «Заельцовский бор» будет учитываться при составлении планов социально-экономического развития, инвентаризации земель и территориальном планировании.