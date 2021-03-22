Мультфильмы собственного сочинения. В Новосибирской области собираются открыть детскую школу анимации

Создать региональную школу анимации планируют в Новосибирской области. Об этом рассказала директор департамента привлечения инвестиций и перспективных проектов Агентства инвестиционного развития области, член общественного совета по культуре при Минкульте региона Лада Юрченко. Развивать таланты в этой школе смогут дети от двух лет.

Заявление прозвучало в ходе дискуссии на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. «У нас первая задача на сегодня – создание региональной школы анимации, – цитирует Юрченко ТАСС. – Это система для детей от двух лет, которая едиными критериями продвигала бы одаренность ребенка к реализованному таланту. Вторая часть - это создание центра коллективного пользования для анимации и анимационных технологий, который позволял бы формировать конечный продукт на базе нашего цифрового кластера».

Как отметила госпожа Юрченко, проекты помогут в создании новой экономики и замедлят отток из региона молодых специалистов сферы информационных технологий. Когда именно объект появится в Новосибирской области, пока не уточняется.