У нас дефицита лекарств нет. В правительстве региона заявили о полной укомплектованности аптек

Производство лекарств, особенно востребованных в регионе, увеличили в семь-восемь раз. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на руководителя территориального органа Росздравнадзора Елену Хрусталеву. По ее информации, сейчас появляются единичные жалобы на отсутствие по «достаточно эксклюзивным лекарственным препаратам, мазям».

Областной минпромторг вместе с Росздравнадзором и аптечными сетями регулярно мониторит ситуацию с наличием лекарств, в том числе тех, которые применяются при лечении COVID-19. Осенью 2020 года в новосибирских СМИ появилась информация о дефиците антибиотиков. В том числе горожане не могли найти азитромицин и левофлоксацин. А в феврале 2021 года наблюдались перебои поставок дексаметазона в ампулах, которые применяется при тяжелых приступах аллергии и других заболеваниях.