В течение месяца большегрузы будут объезжать Новосибирскую область стороной. Это поможет уберечь асфальт от разрушений

С 19 апреля по 24 мая в Новосибирской области ограничат движение большегрузов по дорогам регионального и межмуниципального значения. Сделают это для того, чтобы сохранить целостность асфальтового покрытия в непростой весенний период.

Ограничения будут распространятся на машины с нагрузкой на ось выше пяти тонн. Приказ регионального минтранса о запрете движения большегрузов опубликован на сайте Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД). Однако это не значит, что такие машины вообще не смогут передвигаться. Для транзитного грузового транспорта организуют специальный объездной маршрут.

«Остается „транспортный коридор“, где допустимая осевая нагрузка не снижается. В него входят: К-17р „Новосибирск – Кочки – Павлодар“ (14+108 — 15+650 км), К-24 „Новосибирск – аэропорт Толмачёво“ (17+303 — 17+603 км), улично-дорожная сеть Новосибирска: Хилокская – Петухова – Советское шоссе – Мира – Ватутина – Бугринский мост – Большевистская – Бердское шоссе – Старое шоссе», — прокомментировали на сайте Сибирской ассоциации транспортных перевозчиков.

Чтобы беспрепятственно ездить в период ограничений, водителям фур с нагрузкой на ось больше пяти тонн потребуется получить спецпропуск в Территориальном управлении автомобильных дорог.