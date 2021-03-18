Новые инвестиции в ЛДС. Региону перечислят еще 2,5 миллиарда рублей из федерального бюджета

Новосибирская область планирует получить из федерального бюджета 2,47 млрд рублей на строительство ледовой арены к МЧМ-2023. Об этом сообщил Андрей Травников на пресс-конференции для СМИ. С вопросом о выделении дополнительного финансирования губернатор ранее обратился к премьер-министру РФ Мишустину во время его рабочего визита в Новосибирск. Глава правительства заявил: «Посмотрим, что можно сделать».

«Мы ожидаем это решение. Общая поддержка есть. Сумма, которую мы запрашиваем – 2 миллиарда 470 миллионов рублей дополнительных средств», – сказал губернатор и уточнил, что средства в регион могут поступить в середине текущего года.

Фото: архивы пресс-служб