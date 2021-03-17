Дороже на 40% – это уже слишком. Резкий рост тарифа на вывоз мусора признали незаконным

Как сообщила начальник контрольно-правового отдела новосибирского департамента по тарифам Юлия Ветчинова, областные чиновники подали иск с требованием отменить решение ФАС о необходимости пересчета тарифа на вывоз мусора в регионе, установленным региональным оператором «Экология Новосибирск». В качестве третьей стороны были привлечены сами представители регоператора, а также прокурор Новосибирской области. Иск был удовлетворен в полном объеме. Госпожа Ветчинова не смогла пояснить, когда точно тариф в регионе будет изменен, отметив, что это произойдет, вероятно, после того как решение суда вступит в законную силу.

Ранее сообщалось, что тариф на вывоз мусора был увеличен с 11 ноября 2020 года. Стоимость на одного человека составила до 83,23 рублей. По словам генерального директора «Экология-Новосибирск» Ларисы Анисимовой, при выходе компании на рынок региона тариф составлял 92,63 рубля на человека. Потом цена снизилась до 58,89 рублей. Из-за пандемии количество отходов значительно увеличилось — на 20%, поэтому сотрудникам компании приходится работать больше. Несмотря на это, на 33% упала собираемость платежей. Позже Лариса Анисимова пояснила, что считает оптимальным тариф на вывоз мусора в регионе в размере 100 рублей.