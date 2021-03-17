Напротив «Ройял Парка» появится 17-этажная гостиница. Мэрия Новосибирска уже выдала разрешение на ее строительство

Отель, рассчитанный на 170 номеров, компания «Янтарь» возведет на берегу речки Ельцовки, на четной стороне Красного проспекта (за зданием №182). По данным базы «Руспрофиль», у ООО «Янтарь» два учредителя: Глеб Половников и ООО «Расцветай Инвест». Учредителем последнего также является господин Половников.

В настоящее время на участке находится одноэтажное административное здание из красного кирпича. Его в 2018 году построила и ввела в эксплуатацию компания «Азимут». Вокруг здания сформировалась стихийная парковка. Площадь участка, на котором построят гостиницу, составляет 3830 квадратных метров. Новостройка вырастет на 55 метров, у здания будет 17 надземных этажей и один подземный, где разместят автостоянку площадью 709 квадратных метров. Она рассчитана на 16 автомобилей.

В номерном фонде проектом предусмотрено 135 одноместных номеров, семь одноместных номеров повышенной комфортности, 26 двухместных номеров и два двухместных повышенной комфортности. В здании предусмотрено размещение магазина площадью 120 кв. метров и двух офисов по 84 и 63 квадратных метров. Общая площадь номерного фонда составляет 5700 квадратных метров. Разрешение на строительство действует до 4 марта 2023 года.

Фото: 2ГИС