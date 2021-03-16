В студенческом городке НГТУ НЭТИ начали строить новое общежитие. В нем будет два корпуса высотой 12 и 16 этажей

Началось строительство общежития для студентов Новосибирского государственного технического университета НЭТИ. Две высотки, объединенные надземным крытым переходом, появятся на проспекте Маркса в 300 метрах от станции метро «Студенческая». Строительный забор между бассейном НГТУ НЭТИ и общежитием №2 установили в начале зимы. Участок площадью 0,8 га разделен на две площадки: на одной из них уже вырыли котлован и сейчас бурят скважины под свайный фундамент.

Разрешение на строительство общежития из двух корпусов мэрия Новосибирска выдала НГТУ НЭТИ в конце октября прошлого года. Оно действует до июня 2022 года. В документе говорится, что один корпус будет 16-этажным, а второй – 12-этажным. Первый рассчитан на 450 мест, второй — на 340. Общая площадь двух корпусов составит 20 000 квадратных метров. Проект разработало томское архитектурно-проектное бюро «Диас». Сдать общежитие в эксплуатацию планируют через три года. Стоимость строительства оценили в 1,2 млрд рублей.

Фото: архивы пресс-служб