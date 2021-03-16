К 2030 году Новосибирский метрополитен расширится еще на две станции

Две новых станции метро планируют открыть в нашем городе до 2030 года – в сторону улицы Станиславского и на север от «Заельцовской». На левом берегу появится станция «Площадь Станиславского», а на правом - «Пермская». Также в планах сделать станцию «Северная» на пересечении улицы Северной и Красного проспекта. Она объединит автостанцию, конечную остановку общественного транспорта и перехватывающие парковки. Власти намерены продлить и Дзержинскую линию от «Золотой нивы» до станции «Молодежная» – там должно появиться метродепо «Волочаевское». На данный момент все силы брошены на строительство станции «Спортивной», которую необходимо привести в идеальное состояние к МЧМ по хоккею–2023.

Фото: архивы пресс-служб