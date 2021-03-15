Еще пять новосибирцев умерли от коронавирусной инфекции

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Новосибирской области выявлено еще 95 случаев коронавируса. За этот же период выписались с выздоровлением 75 человек.

Жизнь пятерых пациентов спасти не удалось: скончались трое мужчин – в возрасте 54 года, 72 года, 75 лет, а также две женщины – в возрасте 80 лет и 83 года.

В отделениях реанимации в настоящий момент находятся 88 человек, 15 из них – на ИВЛ.