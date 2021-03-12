Еще 100 жителей Новосибирской области заболели коронавирусом

Всего за время пандемии в регионе выявлено 37 002 случая COVID-19.
По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в области зарегистрировано 100 новых случаев ковида. За этот же период 108 человек выписались с выздоровлением.
Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 64 года, 72 года, 73 года и женщина в возрасте 64 года. Всего в регионе от коронавируса умер 1521 человек.
В отделениях реанимации находятся 98 пациентов, 18 из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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