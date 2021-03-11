Меньше на 470 миллионов рублей. Теплая зима сократила расходы новосибирцев на отопление

Жители региона в 2020 году из-за теплой зимы и короткого отопительного сезона потребили тепла на 6% меньше, чем годом ранее. Сибирская генерирующая компании пересчитала плату за тепло новосибирцам на 470 млн рублей. Управляющие компании и ТСЖ сделают перерасчет до 31 марта 2021 года.

Однако для некоторых домов корректировка будет положительной. Это связано с неправильной настройкой системы погодного регулирования отопления. Переплатить придется, и если автоматика вышла из строя. «Кроме того, имеет значение энергоэффективность дома и состояние внутридомовых коммуникаций», — прокомментировали в СГК.

В компании напомнили, что плату за отопление рассчитывают равномерно в течение всего года, и ежемесячный платеж формируется на основе фактического потребления в предыдущем году. У 15% многоквартирных домов Новосибирска нет приборов учёта, для них корректировку не проводят. В этом случае расчёт делают, исходя из нормативов.

Фото: инстаграм СГК