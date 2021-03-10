Первые здания кампуса НГУ сдадут к 2022 году. Строительство объектов взял под контроль премьер-министр Мишустин

Губернатор Новосибирской области в ходе оперативного совещания подвел итоги рабочего визита в наш регион председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Андрей Травников особо подчеркнул, что сегодня свой весомый результат приносит многолетняя планомерная работа областного правительства по продвижению на федеральном уровне проекта развития кампуса НГУ и всей прилегающей инфраструктуры.

«Очень важные решения были приняты в отношении развития Новосибирского национального исследовательского университета. При обсуждении программы «Академгородок 2.0» мы не раз говорили о том, что после флагманского проекта ЦКП СКИФ второй важный крупный проект, требующий продвижения – это проект развития НГУ. Председатель Правительства России Михаил Мишустин принял решение поддержать программу развития НГУ, причем в самые короткие сроки. Первый этап – это строительство трех зданий СУНЦ за внебюджетные средства, за счет инвестора, а также строительство трех новых корпусов для университета. Поручение Премьер-министра – реализовать строительство объектов первого этапа в течение ближайших трех лет. Михаил Мишустин будет держать этот вопрос под личным контролем, он поручил первое здание ввести в эксплуатацию уже в 2022 году, а основной объем работ завершить к 2023 году. От правительства Новосибирской области, от министерств эти работы требуют самого активного участия. Нам придется не только прикладывать усилия для реализации этой программы, но и регулярно отчитываться о ходе исполнения работ».

Андрей Травников поручил заместителю губернатора Ирине Мануйловой и министру науки и инновационной политики Новосибирской области Алексею Васильеву в кратчайшие сроки совместно с федеральным Министерством науки и высшего образования отразить в нормативно-правовых актах те решения, которые приняты премьер-министром, зафиксировать в них те объекты и работы, которые необходимо выполнить.

Первому заместителю председателя правительства Новосибирской области Владимиру Знаткову глава региона поручил подготовить предложения по формированию организационной структуры управления этим большим объектом.

Фото: архивы пресс-служб

