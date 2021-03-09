Глава региона Андрей Травников поручил лучше чистить дворы и активнее вывозить снег

Губернатор призвал усилить подготовку к весеннему паводку в ходе оперативного совещания в областном правительстве 9 марта. «Уже чувствуется приближение весны, со всеми вытекающими сложностями и последствиями – в первую очередь, риском паводка. Пока прогнозировать сложно, специалисты-метеорологи не давали нам прогноза по прохождению паводка. Тем не менее, видим, что снега много, поэтому нужно готовиться к разным сценариям развития ситуации. В первую очередь, выполнять традиционные мероприятия – вывоз снега, подготовка к расчистке русел, проверка котлованов, ям, углублений – понимая, что есть риск падения туда людей, в первую очередь детей, – подчеркнул Андрей Травников. – Что касается вывоза снега – просьба не затягивать. Особенно это касается внутридворовых территорий. Сами знаете, многие испытывали это на себе – как только потеплеет, весь снег, который скопился во дворах, начинает проседать, создавая неудобства для пешеходов и автомобилистов. Эту сырую кашу месить ногами и колесами неприятно никому. Поэтому, просьба усилить работу по очистке дворов и вывозу снега из внутриквартальных территорий».

О функционировании системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории региона участникам совещания доложил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов. В связи с повышением дневных температур, большим объемом запасов снега остается чрезвычайно высоким риск обрушения кровель зданий и сооружений. Гидрологическая обстановка стабильная, новосибирский гидроузел работает в штатном режиме. Господин Орлов также обратился к органам местного самоуправления с просьбой продолжить выполнение превентивных мероприятий, направленных на снижение риска подтопления населенных пунктов, прежде всего – вывоз снега.

Фото: архивы пресс-служб