Еще 104 случая коронавирусной инфекции выявили в Новосибирской области

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области зарегистрировано 36 703 случая коронавируса (+104 за сутки), в том числе у 2 087 детей. 33 590 пациентов выздоровели (+37 за сутки).

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 72 года, 80 лет, 80 лет, 83 года и женщины в возрасте 62 года, 69 лет, 73 года, 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 503 человека.

В отделениях реанимации находятся 98 человек, 15 пациентов – на ИВЛ.