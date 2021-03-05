Еще восемь новосибирцев умерли из-за коронавируса. Самому молодому пациенту было 23 года

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в регионе выявлено 106 случаев коронавирусной инфекции. 115 человек выписались с выздоровлением.

Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 23 года, 77 лет, 83 года и женщины в возрасте 53 года, 58 лет, 60 лет, 75 лет, 82 года.

В отделениях реанимации сейчас находятся 100 человек. 16 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.