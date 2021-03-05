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Воспитывая патриотизм. В метро запустили тематический вагон, посвященный 50-летию Новосибирского военного института

Торжественное «открытие» нового вагона состоялось на станции «Площадь Гарина-Михайловского».

Тематический вагон, посвященный пятидесятилетию Новосибирского военного института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии России, открылся в метро Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба метрополитена. Торжественное открытие состоялось на станции «Площадь Гарина-Михайловского». В поезде пассажиры смогут узнать об истории института со времени основания. Также у новосибирцев и гостей городов будет возможность посмотреть интересные снимки, узнать о службе войск национальной гвардии.

«Наша экспозиция будет не только ознакомительной, но и сыграет важную роль в патриотическом воспитании молодежи и определит для некоторых молодых жителей города дальнейший выбор будущей профессии», – подчеркнул начальник института, кавалер трех орденов Мужества, полковник Валерий Косухин.

Фото: архивы пресс-служб

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