Мусор на вес золота. Новосибирская область показала самый внушительный по стране рост «мусорных» тарифов

Новосибирская область лидирует среди всех регионов России по уровнб росту тарифов на вывоз мусора — за 2020 год эта услуга стала дороже на 39%. Рейтинг составили эксперты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Аналитики сравнили, как изменилась плата за услугу за прошедший год в регионах России. Динамика цен оказалась неравномерной — от падения на 18,5% до роста сразу на 39%.

В среднем по стране цены на коммунальную услугу выросли на 4,05%. Но отдельно взятые регионы удивили резким скачком тарифа. Так, в Новосибирской области с 1 ноября 2020 года тариф на вывоз мусора вырос с 59,88 рубля с человека до 83,35 рублей. То есть, подорожал на 39%. Это абсолютный рекорд по России. У наших соседей тоже зафиксирован резкий рост цен. Так, Омская область теперь платит 90,47 рубля с человека за вывоз мусора (рост составил +20%), Республика Алтай — 113 рублей (11,8%).

В ряде регионов динамика отрицательная, то есть жители стали платить меньше. Такая тенденция отмечена в Красноярском крае, где за вывоз отходов один житель платит 76,9 рубля (снижение на 5,2%) и в Республике Тыве — 64 рубля (минус 1,1%). Дешевле всего услуга по вывозу мусора (54,9 рубля) обходится жителям Республики Северная Осетия.