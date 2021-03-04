Обновленный Немецкий читальный зал открылся в Областной научной библиотеке

Здесь можно не только читать книги, но и смотреть фильмы на немецком.
От имени губернатора Наталья Ярославцева поздравила руководство и партнеров библиотеки – Гёте-Институт в Новосибирске: «Я благодарю за внимание к этому проекту Генеральное консульство Германии, руководство Гёте-Института, представительство института в Новосибирске, а также директора библиотеки и сотрудников читального зала, которые вложили в реализацию этого проекта душу. Пространство не просто преображено, оно стало максимально комфортным для посетителей. Замечательно, что партнерство с институтом позволяет выстроить работу библиотеки, охватывая разные группы населения. Здесь можно читать книги, смотреть фильмы, общаться на немецком языке, проводить разнообразные встречи. Уверена, что обновленный Немецкий читальный зал объединит тех, кто хочет сохранить язык, заниматься и читать здесь книги, и всех тех, кто заинтересован в развитии российско-немецких отношений, в изучении истории, культуры и литературы».
«Я думаю, что этот зал станет для людей тем местом, где они смогут изучать язык, читать и общаться. Местом, где они смогут найти вдохновение», – сказал господин Бернд Финке.
«Особенно приятно отметить, что именно наша библиотека стала первой в России, для которой был разработан проект модернизации. Именно Новосибирскому читальному залу Гёте-Института было отдано преимущество перед немецкими читальными залами в Москве и Санкт-Петербурге, – подчеркнула директор Областной научной библиотеки Светлана Тарасова. – Кроме того, все материалы – начиная от точек освещения и заканчивая мебелью – были не просто спроектированы, но и привезены из Германии».
Фото: архивы пресс-служб
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