Обновленный Немецкий читальный зал открылся в Областной научной библиотеке

«Я думаю, что этот зал станет для людей тем местом, где они смогут изучать язык, читать и общаться. Местом, где они смогут найти вдохновение», – сказал господин Бернд Финке.

«Особенно приятно отметить, что именно наша библиотека стала первой в России, для которой был разработан проект модернизации. Именно Новосибирскому читальному залу Гёте-Института было отдано преимущество перед немецкими читальными залами в Москве и Санкт-Петербурге, – подчеркнула директор Областной научной библиотеки Светлана Тарасова. – Кроме того, все материалы – начиная от точек освещения и заканчивая мебелью – были не просто спроектированы, но и привезены из Германии».

