Мнение народа: о проекте нового Первомайского сквера может высказаться любой горожанин

Стартовало онлайн- обсуждение проекта благоустройства Первомайского сквера. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии. Выразить свое мнение о проекте может любой желающий.

Согласно проекту, в сквере появятся новые скамейки и урны, парковое освещение, обновят зеленый ландшафт, реставрируют фонтаны, восстановят ограду и зелёный периметр.

Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо оставить комментарий к новости об обновлении сквера на сайте green.novo-sibirsk.ru.Также на сайте можно подробнее ознакомиться с дизайн-проектом. Онлайн-обсуждение продлится до 16 марта 2021 года.

Фото: архивы пресс-служб