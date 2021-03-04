Мнение народа: о проекте нового Первомайского сквера может высказаться любой горожанин

Обсуждение проходит в режиме онлайн.
Стартовало онлайн- обсуждение проекта благоустройства Первомайского сквера. Об этом сообщила пресс-служба городской мэрии. Выразить свое мнение о проекте может любой желающий.
Согласно проекту, в сквере появятся новые скамейки и урны, парковое освещение, обновят зеленый ландшафт, реставрируют фонтаны, восстановят ограду и зелёный периметр.
Чтобы принять участие в обсуждении, необходимо оставить комментарий к новости об обновлении сквера на сайте green.novo-sibirsk.ru.Также на сайте можно подробнее ознакомиться с дизайн-проектом. Онлайн-обсуждение продлится до 16 марта 2021 года.
Фото: архивы пресс-служб
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