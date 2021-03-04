Уже сегодня. Премьер-министр России Мишустин прилетает в Новосибирск на день раньше

4 марта премьер-министр России Михаил Мишустин прибудет в Новосибирск с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров РФ. Сегодня премьер-министр осмотрит логистический почтовый центр в Толмачево. 5 марта у главы правительства запланирована насыщенная программа. Среди ее пунктов – встреча со студентами НГУ, посещение центра вирусологии и иммунологии «Вектор». Также ожидается проведение совещания по вопросам развития здравоохранения в Новосибирской области в условиях пандемии.

Кроме того, Мишустин побывает в Институте ядерной физики им. Будкера СО РАН и Новосибирском национальном исследовательском государственном университете. Есть в планах и встреча с губернатором региона Андреем Травниковым. В поездке господина Мишустина сопровождают заместитель премьер-министра Дмитрий Чернышенко, министр финансов Антон Силуанов, министр науки и высшего образования Валерий Фальков и министр здравоохранения Михаил Мурашко.