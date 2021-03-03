В Калининском районе появится физкультурно-оздоровительный комплекс с двумя ледовыми аренами. Совет по инвестициям уже одобрил проект

Компания «Завод Металл-Сервис», входящая в ГК «Стрижи», построит физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом в Калининском районе Новосибирска. Об этом 2 марта на заседании совета по инвестициям Новосибирской области сообщил директор по развитию ООО «Завод Металл-Сервис» Леон Поляков. По его словам, объем инвестиций в строительство комплекса составит 784 млн рублей, из которых 34% — собственные средства инвестора и 66% — банковский кредит.

В новом тренировочном комплексе будут две ледовые арены, залы для тренировок с отдельными раздевалками, бросковая зона, а также кафе. Сейчас проект находится на стадии проектирования. Строительство планируют начать весной 2021 года, а ввести в эксплуатацию — в октябре 2022 года.

