Ждем премьер-министра. Михаил Мишустин приедет в Новосибирск с рабочим визитом

Премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин посетит Новосибирскую область в рамках рабочей поездки по регионам Сибири и Алтая. Повестка визита пока не уточняется, однако с высокой долей вероятности можно предположить, что главным акцентом визита будет контроль реализации социальных проектов, а также развитие направлений в рамках национального проекта Наука. Кроме того, премьер-министр проконтролирует ход подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, в том числе строительство инфраструктурных и спортивных объектов.