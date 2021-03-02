Больше 6 тысяч доз вакцины «Спутник V» получила Новосибирская область

В Новосибирскую область доставили большую партию вакцины Гам-КОВИД-Вак - еще 6 300 доз препарата «Спутник V». Всего в регион поступило уже более 94 тысяч дозы вакцины против коронавируса.

Массовая прививочная кампания против COVID-19 продолжается: к 1 марта привито 63 498 человек, в том числе двумя компонентами – 20 693 человека. В регионе развернуто 70 пунктов вакцинации. Пройти процедуру иммунизации можно в любой взрослой поликлинике Новосибирской области.