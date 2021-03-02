«Четкий взгляд в любых ситуациях»: Essilor предлагает жителям Новосибирска две пары очковых линз по цене одной

Приход весны – отличный повод вернуться к занятиям спортом и отдыху на свежем воздухе. Специально для тех, кто носит очки и предпочитает вести активный образ жизни, мировой лидер в производстве очковых линз – компания Essilor – запустила акцию «Четкий взгляд в любых ситуациях».
Теперь при покупке премиальных линз для очков Crizal Prevencia, защищающих от вредного сине-фиолетового света экранов электронных устройств, вторую пару прозрачных линз Crizal Easy UV можно получить в подарок.
Долгое время считалось, что человеку достаточно одной пары очков, но в современном ритме жизни гораздо удобнее иметь отдельные очки для самых разных ситуаций.
Подобно разным наборам одежды, очковые линзы Essilor идеально дополняют друг друга. Линзы с покрытием Crizal Prevencia созданы для комфортной работы за компьютером и другими электронными гаджетами. Благодаря инновационной технологии Light Scan они защищают глаза от вредного сине-фиолетового света, который может привести к появлению различных заболеваний, и пропускают полезный сине-голубой свет, «ответственный» за работу биологических часов. Такие линзы подойдут не только взрослым, но и детям, которые часто пользуются смартфонами.
Вместе с Crizal Prevencia участники акции получат в подарок очковые линзы Crizal Easy UV. Среди их преимуществ – способность блокировать УФ-излучение и уменьшать блики от экранов компьютеров, планшетов и смартфонов. Поверхность Crizal Easy UV легко очищается и устойчива к появлению царапин.
Акция действует до 30 апреля 2021 года в сертифицированных салонах оптики. С полным перечнем партнеров акции можно ознакомиться на сайте www.essilor.ru.
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