«Четкий взгляд в любых ситуациях»: Essilor предлагает жителям Новосибирска две пары очковых линз по цене одной

Теперь при покупке премиальных линз для очков Crizal Prevencia, защищающих от вредного сине-фиолетового света экранов электронных устройств, вторую пару прозрачных линз Crizal Easy UV можно получить в подарок.

Долгое время считалось, что человеку достаточно одной пары очков, но в современном ритме жизни гораздо удобнее иметь отдельные очки для самых разных ситуаций.

Подобно разным наборам одежды, очковые линзы Essilor идеально дополняют друг друга. Линзы с покрытием Crizal Prevencia созданы для комфортной работы за компьютером и другими электронными гаджетами. Благодаря инновационной технологии Light Scan они защищают глаза от вредного сине-фиолетового света, который может привести к появлению различных заболеваний, и пропускают полезный сине-голубой свет, «ответственный» за работу биологических часов. Такие линзы подойдут не только взрослым, но и детям, которые часто пользуются смартфонами.