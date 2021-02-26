Статистика COVID-19 в регионе: 123 новых случая за прошедшие сутки и более 35,5 тысяч заболевших за весь период пандемии

Всего в Новосибирской области провели 1 293 591 тест на наличие коронавирусной инфекции.
По данным оперштаба, за минувшие сутки еще у ста двадцати трех жителей области выявили коронавирус. За это же время сто два человека выписались с выздоровлением.
Скончались семь пациентов: женщина в возрасте девяноста одного года и шестеро мужчин – шестидесяти четырех, шестидесяти шести, шестидесяти восьми, шестидесяти девяти, семидесяти семи и семидесяти восьми лет.
В отделениях реанимации сейчас находятся восемьдесят восемь человек, из них четырнадцать – на ИВЛ.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.