Статистика COVID-19 в регионе: 123 новых случая за прошедшие сутки и более 35,5 тысяч заболевших за весь период пандемии

По данным оперштаба, за минувшие сутки еще у ста двадцати трех жителей области выявили коронавирус. За это же время сто два человека выписались с выздоровлением.

Скончались семь пациентов: женщина в возрасте девяноста одного года и шестеро мужчин – шестидесяти четырех, шестидесяти шести, шестидесяти восьми, шестидесяти девяти, семидесяти семи и семидесяти восьми лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся восемьдесят восемь человек, из них четырнадцать – на ИВЛ.