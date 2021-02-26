На базе новосибирского аэропорта Толмачево откроют логистический центр «Почты России»

Ожидается, что новосибирский центр будет самым технически оснащенным в России. «В настоящее время фактически завершена реализация технических мероприятий по строительству новосибирского логистического почтового центра, который будет являться крупнейшим в Сибири и самым технически оснащенным в России», – подчеркнул начальник Сибирского таможенного управления Александр Ястребов. По его словам, пропускная способность центра будет достигать полутора миллионов почтовых отправлений в сутки, из них двести тридцать тысяч – международные почтовые отправления.

Изначально открытие цента должно было состояться в первом полугодии 2020-го – сроки пришлось перенести из-за коронавирусной пандемии.

Фото: инстаграм «Почты России»