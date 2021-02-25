Почему для вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» нужна особая тест-система?

Заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков ответил на критику ученых вакцины «ЭпиВакКорона». Основная претензия экспертов, а также участвовавших в испытаниях препарата добровольцев в том, что тестирование не определяет антитела после вакцинации. Антитела способна обнаружить только тест-система, разработанная самим «Вектором».

Как отмечает Александр Рыжикова, тест-системы определяют количество, а не качество антител: «Вакцинация пептидными антигенами индуцирует меньшее разнообразие антител. Большинство коммерческих тестовых наборов нацелены на обнаружение ответа поликлональных антител на иммунодоминантные районы полноразмерных белков (или их рецептор-связывающую часть), и поэтому их чувствительности может быть недостаточно для обнаружения той части антител, которые нацелены на консервативные устойчивые к мутациям фрагменты, входящие в состав пептидной вакцины».

Фото: архивы пресс-служб