Общепит, спорт и культура возвращаются в прежнее русло после вынужденного пандемического простоя

Опубликовано постановление регионального правительства, снимающее ограничения с работы заведений общепита, спортивных сооружений, объектов культуры (театры, кинозалы и т.д.). Проект документа был одобрен 20 февраля на заседании правительства Новосибирской области, которое провел глава региона Андрей Травников.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Андрей Гончаров сообщил, что снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 8:00. Количество присутствующих в зале обслуживания предлагается исчислять как один посетитель на четыре квадратных метра. Столы нужно размещать на расстоянии не менее полутора метров. При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов. Сохраняется требование, касающееся исключения проведения массовых мероприятий при оказании услуг общественного питания.

Отменяются ограничения по количеству зрителей, которые допускаются в театры, кинозалы, концертные организации, на фестивали, а также на проводимые официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.