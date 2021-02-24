Более 1400 человек умерли за время коронавирусной пандемии в Новосибирской области

По данным оперштаба, в регионе выявлено тридцать пять тысяч двести семьдесят четыре случая COVID-19 (плюс сто двенадцать за минувшие сутки). за сутки). Выздоровели тридцать две тысячи четыреста шестьдесят человек (+сорок восемь за сутки).

Скончались еще девять пациентов: пятеро мужчин – пятидесяти трех, пятидесяти восьми, шестидесяти трех, шестидесяти четырех и шестидесяти восьми лет, а также четыре женщины – шестидесяти двух, шестидесяти трех, семидесяти двух и семидесяти четырех лет.

В отделениях реанимации сейчас находятся девяносто пять человек, девятнадцать их них подключены к аппаратам ИВЛ.