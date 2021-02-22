За прошедшие сутки у 119 новосибирцев выявлен коронавирус

По данным оперативного штаба, в Новосибирской области зарегистрировано еще сто девятнадцать случаев COVID-19 (всего в регионе зафиксировано тридцать пять тысяч сорок семь случаев ковида). Выписались с выздоровлением за прошедшие сутки тридцать два человека.

Восемь пациентов скончались: пятеро мужчин – сорока семи, пятидесяти пяти, пятидесяти девяти лет, семидесяти одного года и восьмидесяти лет, а также три женщины – семидесяти, семидесяти пяти и семидесяти шести лет.

В отделениях интенсивной терапии сейчас находятся девяносто шесть человек, восемнадцать из них подключены к аппаратам ИВЛ.