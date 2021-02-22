«Работа.ру» составила топ городов с самым высоким уровнем зарплаты. Новосибирск – в числе лидеров

Столица Сибири попала в рейтинг лучших зарплатных ожиданий, который составили аналитики сервиса «Работа.ру». Первое место топа досталось Москве: восемьдесят шесть процентов респондентов уверены, что только там можно получить максимальное вознаграждение на свои труды. На втором месте оказался Петербург. При этом опрошенные считают, что в Северной столице лучшие зарплаты в образовании (около семидесяти семи тысяч рублей), а также в сфере транспорта и логистики (сто две тысячи рублей).

В нашем городе особенно высоки зарплаты у финансистов и банкиров (около ста десяти тысяч рублей). В целом Новосибирск занял третье место «зарплатного хит-парада». В первую пятерку вошли также Екатеринбург (семь процентов) и Казань (шесть процентов).