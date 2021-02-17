ЦУМ может трансформироваться в стильный бизнес-центр с ресторанами и фитнес-залом

Новосибирские архитекторы разработали концепцию реконструкции центрального универсального магазина. Авторы проекта — команда архитектурного бюро Сергея Пергаева. Согласно разработке этих специалистов ЦУМ может превратиться в суперсовременный большой общественно-деловой центр с магазинами, ресторанами, зонами для развлечений, фитнес-центром, салоном красоты, бутиками модной одежды. Согласно проекту, здание может получиться многоуровневым, в нем будет много дневного света, а кроме этого, будет оборудован озелененный внутренний двор.

Фото: pergaev.com