Большая дата. Медиахолдингу Top Media – 12 лет

В холдинг Top Media @topmedia_nsk входят ведущие СМИ города: мультимедиапроект «Собака.ru» @sobakaru_nsk, фотопортал GEO.PRO @geometria_nsk, бизнес-издание «Человек дела» @chelovekdelansk, портал sobaka.ru @wwwsobakarunsk.



Отмечаем двенадцатый день рождения 17 февраля. Торжественный вечер с поздравлениями, музыкой и угощениями состоится в Beerman Hall.