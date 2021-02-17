В холдинг Top Media @topmedia_nsk входят ведущие СМИ города: мультимедиапроект «Собака.ru» @sobakaru_nsk, фотопортал GEO.PRO @geometria_nsk, бизнес-издание «Человек дела» @chelovekdelansk, портал sobaka.ru @wwwsobakarunsk.
Отмечаем двенадцатый день рождения 17 февраля. Торжественный вечер с поздравлениями, музыкой и угощениями состоится в Beerman Hall.
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Большая дата. Медиахолдингу Top Media – 12 лет
В холдинг Top Media @topmedia_nsk входят ведущие СМИ города: мультимедиапроект «Собака.ru» @sobakaru_nsk, фотопортал GEO.PRO @geometria_nsk, бизнес-издание «Человек дела» @chelovekdelansk, портал sobaka.ru @wwwsobakarunsk.
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