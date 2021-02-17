Холодная весна 2021-го. Прогнозы синоптиков не радуют: зима на этот раз будет долгой

Синоптики обещают, что температура этой весной будет ниже климатической нормы на один-четыре градуса. Если судить по погодным условиям, то весна в регионе начнется только со второй декады апреля, сообщают специалисты центра Фобос.

По данным сервиса «Яндекс Погода», март начнется с отрицательных температур в районе минус десяти градусов. Предположительно, столбик термометра будет держаться на этой отметке неделю. Позже потеплеет до минус пяти, а к концу месяца – до минус одного. Плюсовых температур в марте вообще можно не ждать.

Менее оптимистичный прогноз предлагает сервис Gismeteo. По данным портала, в первую неделю марта возможны дневные похолодания до минус пятнадцати градусов. С 10 марта месяца в Новосибирске начнет постепенно теплеть, температура поднимется до минус десяти градусов. К середине месяца потеплеет до минус одного. Что ж, будем надеяться, что прогнозы не оправдаются и начало весны не станет на этот раз продолжением зимы.